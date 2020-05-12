Коли Україна повернеться до нормального життя та хто реально є генератором COVID-19? Інтерв'ю з санлікарем Сергієм Бережновим

З 11 травня в Україні послаблюється карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу COVID-19. Але вже на осінь прогнозують нову хвилю.

Чому вірус завмирає та знову активізується? Чому поголовне тестування не має сенсу? Коли вакцину від коронавірусу можна буде купити в будь-якій аптеці та спуститися в метро без маски, не боячись заразитися?

На ці питання в другій частині бліцінтерв'ю OBOZREVATEL відповів ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов. Першу частину читайте тут. Нижче наводимо пряму мову медика.

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Поголовне тестування на COVID-19 не має сенсу

З якою метою проводити поголовне тестування? Для оцінки того, що було, що буде – так, але для виявлення нових випадків зараження – ні.

Є сенс робити тест на коронавірус, якщо мова про людину з характерними симптомами. В такому разі ми її виявили, ізолювали, пролікували та випустили. Знайшли контактних осіб, їх теж ізолювали, пролікували й випустили.

Але якщо йдеться про безсимптомного носія, який нормально почувається, то це не має сенсу. Ось, ми виявили в нього коронавірус і порекомендували самоізолюватися. А далі вже він сам вирішує, дотримуватися цих рекомендацій чи ні.

Що краще – тести ПЦР чи ІФА? Неідеальні обидва

Що краще – тести ПЦР чи ІФА? Неідеальні обидва

Які тести краще – ПЛР чи ІФА? Все залежить від того, чого ми хочемо. Золоте правило інфекційних захворювань говорить: щоб поставити діагноз, треба виявити збудника хвороби у хворого.

ПЛР виявляє фрагменти збудника, шматочки РНК. Живий він чи не живий – цього тест не показує. Але за симптомами, за станом хворого, за анамнезом можна сказати: так, з імовірністю 99% у нього є це захворювання.

Але якщо в людини хвороба має безсимптомний перебіг, тест ПЛР не відповість на питання, є у нього живий вірус чи ні. Можливо, ці фрагменти збудника через нього транзитом пройшли. Хоча, якщо тест ПЛР позитивний, ймовірність зараження досить висока, і на цій підставі вже можна вживати певних медичних заходів.

Тест ІФА відповідає на питання, чи є в людини антитіла до цього збудника. Але він не показує, є в організмі збудник наразі чи ні.

Тому тести – це другорядна річ. Головне – в разі появи характерних симптомів вчасно звертатися до лікаря.

Апарат ШВЛ небезпечний, але є альтернатива

Якщо людина потрапляє на штучну вентиляцію легень, то прогноз уже дуже несприятливий. Потрібно робити все, щоб не потрапити на цей апарат. ШВЛ слід максимально уникати.

Необхідно якомога раніше звертатися за медичною допомогою. Чим раніше почнеться лікування, тим прогноз сприятливіший. Чим пізніше почнеться лікування й чим більше років людині, що звернулася за допомогою, тим несприятливіший прогноз.

І кисень, кисень, кисень. Найкраще під час коронавірусу – це дихати киснем.

2009 року була подібна ситуація зі свинячим грипом. Тоді люди потрапляли під ШВЛ, їм проводили інтубацію. На жаль, багато гинуло. Пізніше від цього відмовилися й почали практикувати дихання киснем. Цей метод виявився набагато кращий.

Чим раніше почнеться лікування, тим сприятливіший прогноз

Вакцина й ліки від COVID-19: не все так просто

Людство вже навчилося досить швидко робити вакцини. Але після отримання вона повинна пройти цілу низку етапів контролю та випробувань, а це дуже тривалий процес. Зробити її за два дні нереально.

Вакцина від коронавірусу може з'явитися в продажі через півтора-два роки. Можливо, якщо на це кинуть всі зусилля – через рік.

Єдина вакцина, яка досить швидко з'являється – для профілактики грипу. Але це тому, що там вже все налагоджено, потрібен тільки актуальний штам, як вона відразу ж запускається у виробництво.

Що стосується ліків від коронавірусу, то їх немає. Побічно його можна лікувати іншими препаратами, але всі вони не зовсім прості й не зовсім безпечні. Лікуємо одне – гробимо інше. Їх потрібно вживати під контролем лікаря, відстежувати клініку.

Імовірність того, що дитина може занести вірус в дім, досить висока

Генератори коронавірусу – діти

Рушіями інфекції, генераторами, розносниками вірусу є діти. Приклад – сезонна епідемія грипу. Восени учні годинами сидять в закритих класах, що не провітрюються, і захворювання дуже швидко поширюється. Щойно ухвалюється рішення про карантин – припиняються контакти й відразу епідемія йде на спад.

Крім того, їх не так просто змусити чітко дотримуватися правил особистої гігієни, дитина всього торкається руками, бере в рот, вона дуже активна. Водночас вони часто переносять хворобу легко, безсимптомно, зокрема коронавірус. Тому ймовірність того, що дитина може занести вірус в дім, досить висока.

Чому другу хвилю коронавірусу прогнозують на осінь

Зазвичай такі інфекції влітку згасають, хоча гострі респіраторні інфекції циркулюють цілий рік. Причина проста – люди, зокрема діти, менше контактують одне з одним, всі відчиняють вікна, є провітрювання й багато сонця – ультрафіолет все це вичищає. Прямі промені сонця достатньо ефективно вбивають віруси.

Холодної пори року, коли ми знову збираємося разом, школярі, студенти та офісні працівники цілими днями сидять разом у закритих непровітрюваних приміщеннях, ми зачиняємо вікна й сонячних днів стає менше, інфекції знову активізуються.

Кондиціонер працює, але це ж видимість провітрювання – він ганяє внутрішнє повітря, він не бере зовнішнє.

Дві головні умови припинення поширення інфекції – провітрювання та роз'єднання. Щойно починається натовп, відразу починається передання інфекції.

Але будь-який вірус, зокрема коронавірус, нікуди не зникає. На земній кулі повністю знищили тільки один вірус – натуральної віспи. Всі інші продовжують циркулювати, вони наявні більшою чи меншою мірою.

На сьогодні найкращий спосіб уникнути зараження – залишатися вдома

Коли повернеться нормальне життя?

Коли ми зможемо вільно ходити в магазини, їздити в метро в годину пік, не побоюючись заразитися? Я не можу сказати, тому що ніхто до пуття цього не знає. Напевно, через рік.

На сьогодні найкращий спосіб уникнути зараження – залишатися вдома. Україна вчинила дуже правильно, коли запровадила карантин. Ми бачимо за кількістю заражених, що жодних вибухів у нас немає. Ми вийшли на плато, у нас щодня 350-500 нових випадків зараження. Охорона здоров'я більш-менш справляється з таким навантаженням.

Дотримуючись елементарних заходів, ми значно зменшимо кількість захворювань і будемо згладжувати піки, розтягувати їх у часі. Важко давати прогнози, тому що невідомо, як вірус поведеться. Але принцип такий самий, як і для будь-якої респіраторної інфекції. Так, це важка й досить небезпечна інфекція, тому потрібні більш жорсткі заходи безпеки.

Думаю, у нас зміниться думка про засоби захисту. Раніше ми скептично дивилися на Японію, Китай, де під час епідемій відразу ж надягають маски. Але тепер ми звикнемо до того, що в такі періоди необхідно ходити в масці.