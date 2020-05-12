Коли Україна повернеться до нормального життя і хто реально є генератором COVID-19? Інтерв'ю з санлікарем Сергієм Бережновим

З 11 травня в Україні послаблюється карантин, запроваджений через пандемію коронавірусу Covid -19 . Але вже на осінь прогнозують нову хвилю.

Чому вірус завмирає і знову активізується? Чому поголовне тестування не має сенсу? Коли вакцину від коронавірусу можна буде купити в будь-якій аптеці і спуститися в метро без маски, не боячись заразитися?

На ці питання у другій частині бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL відповів екс-головний санітарний лікар України Сергій Бережнов. Першу ччастину читайте тут. Нижче наводимо пряму мову медика.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Поголовне тестування на Covid -19 не має сенсу

Для яких цілей проводити поголовне тестування? Для оцінки того, що було, що буде – так, але для виявлення нових випадків зараження – ні.

Є сенс робити тест на коронавірус, якщо мова про людину з характерними симптомами. В такому випадку ми її виявили, ізолювали, пролікували і випустили. Знайшли контактних осіб, їх теж ізолювали, пролікували і випустили.

Але якщо мова йде про безсимптомного носія, який нормально почувається, то це не має сенсу. Ось, ми виявили у нього коронавірус і порекомендували самоізолюватись. А далі вже він сам вирішує, дотримуватися цих рекомендацій чи ні.

Що краще - тести ПЦР чи ІФА? Не ідеальні обидва

Що краще – тести ПЦР або ІФА? Не ідеальні обидва

Які тести краще – ПЛР чи ІФА? Все залежить від того, чого ми хочемо. Золоте правило інфекційних захворювань говорить про те, що для того щоб поставити діагноз, треба виявити збудника хвороби у хворого.

ПЛР виявляє фрагменти збудника, шматочки РНК. Живий він чи не живий – цього тест не показує. Але за симптомами, за станом хворого, по анамнезу можна сказати: так, з імовірністю 99% у нього є це захворювання.

Але якщо у людини хвороба протікає безсимптомно, тест ПЛР не відповість на питання, є у нього живий вірус чи ні. Можливо, ці фрагменти збудника через нього транзитом пройшли. Хоча, якщо тест ПЛР позитивний, ймовірність зараження досить висока, і на цій підставі вже можна проводити певні медичні заходи.

Тест ІФА відповідає на питання, чи є у людини антитіла до цього збудника. Але він не говорить про те, є в організмі збудник в даний момент часу чи ні.

Тому тести – це другорядна річ. Головне – при появі характерних симптомів вчасно звертатися до лікаря.

Апарат ШВЛ небезпечний, але є альтернатива

Якщо людина потрапляє на штучну вентиляцію легенів, то прогноз вже дуже несприятливий. Потрібно робити все, щоб не потрапити на цей апарат. ШВЛ треба максимально уникати.

Необхідно якомога раніше звертатися за медичною допомогою. Чим раніше почнеться лікування, тим прогноз більш сприятливий. Чим пізніше почнеться лікування і чим більше років людині, яка звернулася по допомогу, тим більше несприятливий прогноз.

І кисень, кисень, кисень. Найкраще при коронавірусі – це дихати киснем.

У 2009 році була подібна ситуація зі свинячим грипом. Тоді люди потрапляли під ШВЛ, їм проводили інтубацію. На жаль, багато гинули. Пізніше від цього відмовилися і почали практикувати дихання киснем. Цей метод виявився набагато краще.

Чим раніше почнеться лікування, тим прогноз більш сприятливий

Вакцина і ліки від Covid -19: не все так просто

Людство вже навчилося досить швидко робити вакцини. Але після отримання вакцина повинна пройти цілий ряд етапів контролю та випробувань, а це дуже тривалий процес. Зробити її за 2 дні нереально.

Вакцина від коронавірусу може з'явитися в продажу через півтора-два роки. Можливо, якщо на це кинуть всі зусилля – через рік.

Єдина вакцина, яка досить швидко з'являється – для профілактики грипу. Але це тому, що там вже все налагоджено, потрібен тільки актуальний штам, і вона відразу ж запускається у виробництво.

Що стосується ліків від коронавірусу, то їх немає. Побічно його можна лікувати іншими препаратами, але всі ці препарати не зовсім прості і не зовсім безпечні. Лікуємо одне – гробимо інше. Їх потрібно приймати під контролем лікаря, відстежувати клініку.

Імовірність того, що дитина може занести вірус в дім, досить висока

Генератори коронавірусу – діти

Побудниками інфекції, генераторами, рознощиками вірусу є діти. Приклад – сезонна епідемія грипу. Восени діти годинами сидять в закритих класах, що не провітрюються, і захворювання дуже швидко поширюється. Щойно приймається рішення про карантин – припиняються контакти і тут же епідемія йде на спад.

Крім того, дітей не так просто змусити чітко дотримуватися правил особистої гігієни, дитина всього торкається руками, бере в рот, вона дуже активна. При цьому діти часто переносять хворобу легко, безсимптомно, в тому числі коронавірус. Тому ймовірність того, що дитина може занести вірус в дім, досить висока.

Чому другу хвилю коронавірусу прогнозують на осінь

Зазвичай такі інфекції влітку згасають, хоча гострі респіраторні інфекції циркулюють цілий рік. Причина проста – люди, в тому числі діти, менше контактують один з одним, всі відкривають вікна, є провітрювання і багато сонця – ультрафіолет все це вичищає. Прямі промені сонця достатньо ефективно вбивають віруси.

У холодну пору року, коли ми знову збираємося разом, школярі, студенти та офісні працівники цілими днями сидять разом в закритих непровітрюваних приміщеннях, ми закриваємо вікна і сонячних днів стає менше, інфекції знову активізуються.

Кондиціонер працює, але це ж видимість провітрювання – він ганяє внутрішнє повітря, він не бере зовнішнє.

Дві головні умови припинення поширення інфекції – провітрювання і роз'єднання. Щойно починається натовп, відразу починається передача інфекції.

Але будь-який вірус, в тому числі коронавірус, нікуди не зникає. На земній кулі повністю знищили тільки один вірус – вірус натуральної віспи. Всі інші продовжують циркулювати, вони є в більшій чи меншій мірі.

На сьогодні кращий спосіб уникнути зараження – залишатися вдома

Коли повернеться нормальне життя?

Коли ми зможемо вільно ходити в магазини, їздити в метро в годину-пік, не побоюючись заразитися? Я не можу сказати, тому що ніхто толком цього не знає. Напевно, через рік.

На сьогодні кращий спосіб уникнути зараження – залишатися вдома. Україна вчинила дуже правильно, коли запровадила карантин. Ми бачимо за кількістю заражених, що ніяких вибухів у нас немає. Ми вийшли на плато, і у нас щодня 350-500 нових випадків зараження. Охорона здоров'я більш-менш справляється з таким навантаженням.

Дотримуючись елементарних заходів, ми значно зменшимо кількість захворювань і будемо згладжувати піки, розтягувати їх у часі. Важко давати прогнози, тому що невідомо, як вірус себе поведе. Але принцип – такий самий, як і для будь-якої респіраторної інфекції. Так, це важка і досить небезпечна інфекція, тому потрібні більш жорсткі заходи безпеки.

Думаю, у нас зміниться думка про засоби захисту. Раніше ми скептично дивилися на Японію, Китай, де під час епідемій відразу ж надягають маски. Але тепер ми звикнемо до того, що в такі періоди необхідно ходити в масці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!