Друга хвиля COVID-19 в Україні: лікар знайшов докази і сказав, як врятуватися

Повне скасування карантину в Україні недоцільне, країні необхідно готуватися до другої хвилі епідемії коронавірусу.

"Треба мати певний рівень настороженості і уваги", – сказав в ефірі ObozTV лікар-інфекціоніст, екс-глава Центру громадського здоров'я Василь Курпіта.

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Він звернув увагу на позитивну тенденцію, що спостерігається в Україні: кількість нових випадків зараження коронавірусом скорочується. "Але люди все одно продовжують хворіти. Це дає підстави говорити, що повне скасування карантину на даний момент є недоцільним", – підкреслив лікар.

У цьому контексті він нагадав про те, що жодна країна світу повністю не скасувала карантинні обмежувальні заходи.

Другу хвилю коронавірусу, яка спостерігається в Китаї, Курпіта назвав своєрідним доказом того, що друга хвиля можлива восени і в Україні.

"Нам важливо підготуватися. Перш за все, це стосується зміни поведінки і свідомого ставлення кожного з нас до певних умов, які ставить сучасна епідеміологічна ситуація", – сказав лікар.

Друга хвиля Covid-19 в Україні: лікар сказав, як підготуватися

Він озвучив основні рекомендації, за дотримання яких можна буде уникнути другої хвилі коронавірусу в Україні.

"Намагайтеся менше перебувати в багатолюдних місцях. Якщо все-таки доводиться перебувати в переповненому приміщенні, скоротіть час перебування там і використовуйте засоби індивідуального захисту – маски. Не забувайте про миття рук. Про нього чомусь всі забули, але це дуже актуальний засіб для того, щоб захистити себе", – підкреслив медик.

Для підприємств він порекомендував забезпечити кожному працівнику ізольоване робоче місце, а також індивідуальні засоби захисту.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що статистика захворюваності на коронавірус дозволила змінити етапи виходу країни з карантину. За його словами, під час засідання уряду 20 травня буде розглядатися питання про запуск роботи міського та приміського транспорту з 22 травня.