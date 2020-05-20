Головна Новини
20 травня • оновлено в 12:17
МоваЯзык
Головна Блоги

Друга хвиля COVID-19 в Україні: лікар знайшов докази і сказав, як врятуватися

4.8т
Читати матеріал російською

Повне скасування карантину в Україні недоцільне, країні необхідно готуватися до другої хвилі епідемії коронавірусу.

"Треба мати певний рівень настороженості і уваги", – сказав в ефірі ObozTV лікар-інфекціоніст, екс-глава Центру громадського здоров'я Василь Курпіта.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Він звернув увагу на позитивну тенденцію, що спостерігається в Україні: кількість нових випадків зараження коронавірусом скорочується. "Але люди все одно продовжують хворіти. Це дає підстави говорити, що повне скасування карантину на даний момент є недоцільним", – підкреслив лікар.

У цьому контексті він нагадав про те, що жодна країна світу повністю не скасувала карантинні обмежувальні заходи.

Другу хвилю коронавірусу, яка спостерігається в Китаї, Курпіта назвав своєрідним доказом того, що друга хвиля можлива восени і в Україні.

"Нам важливо підготуватися. Перш за все, це стосується зміни поведінки і свідомого ставлення кожного з нас до певних умов, які ставить сучасна епідеміологічна ситуація", – сказав лікар.

Друга хвиля Covid-19 в Україні: лікар сказав, як підготуватися

Друга хвиля Covid-19 в Україні: лікар сказав, як підготуватися

Він озвучив основні рекомендації, за дотримання яких можна буде уникнути другої хвилі коронавірусу в Україні.

"Намагайтеся менше перебувати в багатолюдних місцях. Якщо все-таки доводиться перебувати в переповненому приміщенні, скоротіть час перебування там і використовуйте засоби індивідуального захисту – маски. Не забувайте про миття рук. Про нього чомусь всі забули, але це дуже актуальний засіб для того, щоб захистити себе", – підкреслив медик.

Для підприємств він порекомендував забезпечити кожному працівнику ізольоване робоче місце, а також індивідуальні засоби захисту.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що статистика захворюваності на коронавірус дозволила змінити етапи виходу країни з карантину. За його словами, під час засідання уряду 20 травня буде розглядатися питання про запуск роботи міського та приміського транспорту з 22 травня.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Підсумки Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Володимир Курпіта
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Суспільство

Новини

Всі новини