Друга хвиля COVID-19 обійде великі міста, – вірусолог

Карина Бондаренко Суспільство 05:29, 20.07.2020 Оновлено: 05:32, 20.07.2020

Другої хвилі коронавірусу не буде у великих містах, де вже виробився колективний імунітет.

Підйом захворюваності респіраторними інфекціями восени буде неминучий, пишуть "Известия". Але поки неможливо сказати, який влад туди внесе COVID-19, вважає вірусолог Михайло Щелканов.

"У цьому році до переліку збудників гострих респіраторних захворювань, який у нас стандартно присутній, додасться ще новий коронавірус, тому що людство від нього, на жаль, не позбулося до літа", – сказав фахівець.

Він нагадав про явище, яке називається інтерференцією вірусів – переважна дія одного вірусу на розмноження іншого і хід інфекційного процесу, що викликається останнім.

"Встановили, що після захворювання одним вірусом іншим заразитися складно деякий час. Але це все індивідуально і з точки зору вірусу, і з точки зору організму пацієнта", – зазначив вірусолог.

За його словами, ми побачимо, як цей компонент проявить себе серед інших тільки в процесі прямого експерименту, тобто під час аналізу епідемічної ситуації восени.

Як писав OBOZREVATEL раніше, висип в ротовій порожнині (енантема) може бути найпершим симптомом коронавірусу нового типу.

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