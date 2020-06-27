Україна готується до другої хвилі COVID-19: Ляшко відповів, чи чекати на спалах влітку

Україна активно готується до другої хвилі коронавірусної інфекції (COVID-19).

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Про це головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман. Відео було опубліковано на YouTube-каналі журналістки.

Ляшко підкреслив, що "ні дня не проходить без підготовки". "Якщо ми подивимося зараз, глобально: у нас готові 25 тисяч ліжок для прийому хворих із коронавірусною хворобою, зайнято 4,5 тисячі. Здавалося б, є відсоток, ми заповнили 15-17% ліжок, які готові приймати хворих... здавалося б , у нас є запас і ми можемо спокійно собі чекати. Ми цього не робимо, ми дивимося на конкретний регіон", – сказав він.

Ляшко вказав на те, що в деяких областях України ситуація складніша. Наприклад, на Закарпатті з близько 400 місць першої хвилі для інфікованих зайнято половину, при чому місця для дорослих хворих заповнені на 80-90%.

"Чи чекаємо ми влітку другого спалаху? Якщо ми будемо дотримуватися протиепідемічних норм, не чекаємо. Зростання повинне вийти на пік і має бути зниження [статистики]", – зазначив заступник міністра.

Він додав, що прогнозувати дату піку дуже складно, адже всі математичні моделі в цьому питанні помилялися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Ляшко також заявив, що Україна вчасно ввела карантин, щоб виграти час у пандемії COVID-19, однак зараз ситуація зрозуміла і її "відпустили".

В інтерв'ю Олесі Бацман головний санітарний лікар країни не виключив, що в майбутньому буде балотуватися в президенти України.