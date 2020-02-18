Головна Новини
18 лютого • оновлено в 18:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

В Україні запропонували залишити на пам'ять "хрущовки" і "сталінки"

2.5т
Читати матеріал російською

Глава Інституту національної пам'яті Антон Дробович, заявив, що в Україні не планують декомунізувати назви "сталінка" і "хрущовка" і вказав на їх користь.

Своєю думкою він поділився в коментарі Pavlovsky News. Відео з'явилося у вівторок, 18 лютого, в однойменному YouTube каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ці сленгові словадуже часто дуже викривальні щодо більшовицького ладу і системи, яка знищувала людей. Вони самі по собі несуть у собі відбиток висміювання і неповаги, тому це безперспективна історія. Це частина здрового культурного процесу", – заявив глава Інституту нацпам'яті.

Новини
В Одесі новий скандал через декомунізацію: справа вже у суді

Озвучено вердикт щодо "хрущовок" і "сталінок" в Україні

Озвучено вердикт щодо "хрущовок" і "сталінок" в Україні

"Сталінками" і "хрущовками" називають будинки, які масово будували в СРСР в період правління Йосипа Сталіна і Микити Хрущова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дробович заявив, що Арка дружби народів в Києві не підпадає під закон про декомунізацію. Він назвав два варіанти вирішення проблеми – демонтувати або переосмислити.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Декомунізація в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Декомунізація в Україні
Особа
Антон Дробович
Місце
Україна
Тег
Інститут національної пам'яті
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
5
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вы и правда серьезно занимаетесь этим вопросом???? Декоммунизировать названия домов???? Домов, Карл!!!!! И после этого вы обижаетесь, что вас д*билами кличут?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дзюдо
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какое идиотище
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги