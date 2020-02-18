В Україні запропонували залишити на пам'ять "хрущовки" і "сталінки"

Глава Інституту національної пам'яті Антон Дробович, заявив, що в Україні не планують декомунізувати назви "сталінка" і "хрущовка" і вказав на їх користь.

Своєю думкою він поділився в коментарі Pavlovsky News. Відео з'явилося у вівторок, 18 лютого, в однойменному YouTube каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ці сленгові слова – дуже часто дуже викривальні щодо більшовицького ладу і системи, яка знищувала людей. Вони самі по собі несуть у собі відбиток висміювання і неповаги, тому це безперспективна історія. Це частина здрового культурного процесу", – заявив глава Інституту нацпам'яті.

Озвучено вердикт щодо "хрущовок" і "сталінок" в Україні

"Сталінками" і "хрущовками" називають будинки, які масово будували в СРСР в період правління Йосипа Сталіна і Микити Хрущова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дробович заявив, що Арка дружби народів в Києві не підпадає під закон про декомунізацію. Він назвав два варіанти вирішення проблеми – демонтувати або переосмислити.

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