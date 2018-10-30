Дозволити в Україні марихуану і повій: лікар виступила з гучною заявою

Україні слід легалізувати проституцію і продаж марихуани. Це істотно збільшить доходи до держбюджету і вирішить проблеми зі здоров'ям населення.

Таку думку у ефірі ObozTV висловила лікар-невропатолог, член Європейської федерації головного болю Тетяна Майкова. За її словами, легалізувавши марихуану, ми отримаємо таку саму ситуацію, як і з алкоголем.

"У марихуани набагато більший ефект залежності. Алкоголь дає менший ефект залежності. Крім того, я нещодавно читала американське дослідження, яке показує, що марихуана скорочує наше життя — епізодичне вживання марихуани скорочує наше життя на три роки. На відміну від алкоголю — він його скорочує на меншу кількість років", — пояснила Майкова.

З цієї причини, вважає вона, слід декриміналізувати купівлю марихуани — для зменшення ризиків, пов'язаних із вживанням легких наркотиків.

"Щоб ніхто на цьому не наживався, нехай це будуть доходи в економіку, нехай це будуть гроші в бюджет, нехай це не будуть доходи в кишеню різних чорних людей. Але при цьому люди самі мають нести відповідальність за своє життя", — резюмувала лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, купівлю і вживання канабісу вже легалізували у Канаді.

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