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/Новини медицини

Дозволити в Україні марихуану і повій: лікар виступила з гучною заявою

4.8тЧитати матеріал російською

Україні слід легалізувати проституцію і продаж марихуани. Це істотно збільшить доходи до держбюджету і вирішить проблеми зі здоров'ям населення.

Таку думку у ефірі ObozTV висловила лікар-невропатолог, член Європейської федерації головного болю Тетяна Майкова. За її словами, легалізувавши марихуану, ми отримаємо таку саму ситуацію, як і з алкоголем.

"У марихуани набагато більший ефект залежності. Алкоголь дає менший ефект залежності. Крім того, я нещодавно читала американське дослідження, яке показує, що марихуана скорочує наше життя — епізодичне вживання марихуани скорочує наше життя на три роки. На відміну від алкоголю — він його скорочує на меншу кількість років", — пояснила Майкова.

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З цієї причини, вважає вона, слід декриміналізувати купівлю марихуани — для зменшення ризиків, пов'язаних із вживанням легких наркотиків.

"Щоб ніхто на цьому не наживався, нехай це будуть доходи в економіку, нехай це будуть гроші в бюджет, нехай це не будуть доходи в кишеню різних чорних людей. Але при цьому люди самі мають нести відповідальність за своє життя", — резюмувала лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, купівлю і вживання канабісу вже легалізували у Канаді.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Тетяна Майкова
Місце
Україна
Об'єкти
марихуаналікаріУкраїна
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "и решит проблемы со здоровьем населения." Есть население - есть проблемы, нет населения - нет проблем. "Замечательный" выход из положения)
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
За це стоял майдан и сгинула небесна сотня СУГС
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Dmitryk Aleksandr , А что плохого? Теперь укро шлюхи официально москалей на дому принимать будут, мог муж на кухне чай пьёт
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Trikur Yuriy
Trikur Yuriy
"Але при цьому люди самі повинні нести відповідальність за своє життя", - резюмувала лікар. Розумно сказано! А якщо я не вживаю марихуану — то що, хтось другий відповідальний за моє життя? За гроші люди несуть всяку нісенітницю!
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