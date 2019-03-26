|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Дозахищалися!" Екс-регіоналка раптово занепокоїлася долею української мови

3.2тЧитати матеріал російською

Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко заявила, що шукає для своєї дитини вчителя української мови, який буде фанатом "русского міра".

Крім того, посіпака окупантів поскаржилася на те, що в Україні зараз нібито немає якісного підручника з української мови і зажадала повернутися до досвіду СРСР. Маревними роздумами одіозна Бондаренко поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Олена Бондаренко

Олена Бондаренко

Скріншот відео

"Питання до поціновувачів і шанувальників української мови. Де знайти репетитора української для дитини, який любить українську мову, а не ненавидить російську, росіян, Російську Федерацію, Москву і т. д. і т. п? І, так, як з'ясувалося, в країні немає хорошого підручника для дітей з української мови. Дозахищалися, блін. Дайте мені підручник часів СРСР", — написала прихильниця путінського режиму.

Новини
''Це все наше!'' Скандальна екс-регіоналка несподівано назвала Москву українською

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бондаренко несподівано висловилася проти перерозподілу територій України в студії російського пропагандистського телебачення. Вона заявила, що вважає такі розмови зрадою національних інтересів і порушенням присяги народу України.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
російська пропаганда
Особа
Олена Бондаренко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
38
27
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
12
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пляшку тому, хто покаже ватяного ВЧИТЕЛЯ моєї рідної мови!!!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
оваа! а навіщо в Макіївці украіньска мова ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Д Алексей
Д Алексей
Это придурок в юбке у которой доця живет в США ? Проблемами английского языка её не тревожат ? Ахахахаха, зарабатывай на вате и живи в Европе или США ))) ватные чмошники все схавают
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки