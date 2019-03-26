"Дозахищалися!" Екс-регіоналка раптово занепокоїлася долею української мови

Скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко заявила, що шукає для своєї дитини вчителя української мови, який буде фанатом "русского міра".

Крім того, посіпака окупантів поскаржилася на те, що в Україні зараз нібито немає якісного підручника з української мови і зажадала повернутися до досвіду СРСР. Маревними роздумами одіозна Бондаренко поділилася на своїй сторінці у Facebook.

Олена Бондаренко Скріншот відео

"Питання до поціновувачів і шанувальників української мови. Де знайти репетитора української для дитини, який любить українську мову, а не ненавидить російську, росіян, Російську Федерацію, Москву і т. д. і т. п? І, так, як з'ясувалося, в країні немає хорошого підручника для дітей з української мови. Дозахищалися, блін. Дайте мені підручник часів СРСР", — написала прихильниця путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бондаренко несподівано висловилася проти перерозподілу територій України в студії російського пропагандистського телебачення. Вона заявила, що вважає такі розмови зрадою національних інтересів і порушенням присяги народу України.

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