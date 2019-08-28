Довіра впала: українці оцінили 100 днів президентства Зеленського

70% українців висловили довіру Володимиру Зеленському на посаді президента України. При цьому на виборах президента він отримав підтримку в 73,%.

63% українців позитивно оцінюють перші кроки глави держави та його команди. Про це говорять результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Іллі Кучерива та Київського міжнародного інституту соціології.

Негативно роботу президента оцінили 13%, ще 24% не визначилися. В основному позитивно до Зеленському відноситься молодь – 76%.

Найбільше лідера країни підтримують в західному (72%), центральному (65%), південному (48%) та східному (64%) регіонах.

При цьому позитивний баланс довіри-недовіри мають і лідери команди – глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков (+ 25%) і глава Офісу президента Андрій Богдан (+ 5%).

Скріншот

Серед виборців політичних сил, представлених у Верховній Раді, найбільш позитивно оцінюють перші кроки нового президента виборці його партії "Слуга народу" (86% – позитивно, 1,5% – негативно).

Опитування проводили з 8 по 20 серпня 2019 року серед 2040 респондентів у 103 населених пунктах у всіх областях України, крім включеного Криму та окупованих частин Донецької і Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL , президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю про свої 100 днів на посаді акторові з серіалу "Слуга народу" Станіславу Бокланом.

Також представник президента в ВР Руслан Стефанчук повідомив , що за перші 100 днів президентства Зеленського у його команди не було можливості впливати на законодавчу і виконавчу владу.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!