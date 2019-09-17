"Довічна заборона": Росія пішла на радикальні заходи після обміну полоненими

Всім 35 звільненим із російського полону українцям довічно заборонили в'їжджати в Росію.

Про це у вівторок, 17 вересня, адвокат Дмитро Дінзе повідомив "Громадському радіо", коментуючи відповідний указ президента Росії Володимира Путіна щодо журналіста Романа Сущенка.

"Я думаю, що заборона на в'їзд до Росії стосується всіх. Всіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють", – заявив правозахисник.

Дмитро Дінзе розповів про заборону звільненим українцям в'їжджати в Росію Громадське

За його словами, це робиться під гаслом "безпеки Російської Федерації".

"Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що щодо цих людей – довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно", – додав Діндзе.

Росія заборонила в'їзд звільненим українцям

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що обмін полоненими за формулою "усіх на всіх" неможливий, оскільки в такому випадку в списки потраплять кримінальні авторитети.

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