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17 вересня • оновлено в 23:45
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/ Суспільство

"Довічна заборона": Росія пішла на радикальні заходи після обміну полоненими

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Всім 35 звільненим із російського полону українцям довічно заборонили в'їжджати в Росію.

Про це у вівторок, 17 вересня, адвокат Дмитро Дінзе повідомив "Громадському радіо", коментуючи відповідний указ президента Росії Володимира Путіна щодо журналіста Романа Сущенка.

"Я думаю, що заборона на в'їзд до Росії стосується всіх. Всіх внесли в базу, це робиться автоматично. На всі рахунки накладаються арешти, всіх цих людей відстежують і контролюють", – заявив правозахисник.

Дмитро Дінзе розповів про заборону звільненим українцям в'їжджати в Росію

Дмитро Дінзе розповів про заборону звільненим українцям в'їжджати в Росію

Громадське

За його словами, це робиться під гаслом "безпеки Російської Федерації".

"Комусь про це сказали, комусь ні. Але ми не дурні, ми прекрасно розуміємо, що щодо цих людей довічна заборона на в'їзд. Не на якісь 20 років, а довічно", – додав Діндзе.

Росія заборонила в'їзд звільненим українцям

Росія заборонила в'їзд звільненим українцям

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що обмін полоненими за формулою "усіх на всіх" неможливий, оскільки в такому випадку в списки потраплять кримінальні авторитети.

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Теми
Обмін полоненими Українські політв'язні в Росії
Особа
Дмитро Дінзе
Місце
Росія
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