Довгожителька точно передбачила дату і час своєї смерті

Довгожителька з тайської провінції Удонтхані точно передбачила дату і час своєї смерті.

У п'ятницю, 17 липня, 91-річна Марнсрі Хамсорн сказала своєму синові, що помре 19 липня близько 17:30, повідомляє Asia One.

За місяць до цього її 60-річний син Сурат Тхамронглаохапан зауважив, що мати розмовляє сама з собою. Коли він запитав жінку про це, вона відповіла, що спілкується з духами померлих родичів, і вони кличуть її до себе.

У неділю, 19 липня, Хамсорн поперхнулась під час їжі, і їй стало погано. О 18:30 поліцейським стало відомо про те, що трапилося, до неї в будинок прибули медики і виявили тіло жінки. Причиною смерті назвали задуху.

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