Довго лікувалися вдома: стали відомі подробиці смерті від COVID-19 в Чернівецькій області

У Чернівецькій області від коронавірусу COVID-19 померли двоє осіб, які перед госпіталізацією довго лікувалися вдома.

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Померлими виявилися 59-річний житель села Кам'янка та чернівчанка 1949 року, повідмляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"Чоловік захворів ще 22 березня, довго лікувався вдома. 4 квітня самостійно звернувся в лікарню і був госпіталізований в реанімаційне відділення у вкрай важкому стані. Швидкий тест на коронавірус виявився позитивним. Поряд з цим у чоловіка була гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця і аритмія" , – йдеться в повідомленні.

COVID-19 в Україні

Жінка захворіла 31 березня і також лікувалася вдома. Тільки через тиждень звернулася до лікарні.

"Перебувала в реанімаційному відділенні на кисневої дотації. Супутній діагноз – ішемічна хвороба серця і гіпертонічна хвороба", – відзначили в ОДА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівецькій області 8 квітня зафіксували 30 нових лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом.

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