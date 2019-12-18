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18 грудня • оновлено в 11:44
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/ Суспільство

"Довге і смердить!" У мережі з'ясували справжню мету потяга через Кримський міст

6.5т
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Запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Такі скарги озвучила у своєму Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%. За словами місцевих жителів, прорватися до залізничних шляхів досить проблематично.

"Там військових РФ маса, пости ставлять. Військова логістика – єдина реальна мета мосту", – зазначає блогерка.

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Поїзд через Кримський міст

Поїзд через Кримський міст

"24"

Водночас у коментарях уточнюється, що поїзд прибуває під Керч на недобудований вокзал, що ще більше посилює картину.

Користувачі вельми невтішно відгукуються про запущений потяг. "Довге і смердить", – пишуть вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А что такое поездатость? Можно на нормальный язык с мовы перевести?
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
ту-па-я хох-ляд-ская вичеслялка на проводе в помойке обоза)))
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Хо Хол
Хо Хол
Рыщет cвинья на помoйке рылом чтобы хоть какую-нибудь перемогу отыскать :D
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4
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Хо Хол, браво это точно
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