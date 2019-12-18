Запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Такі скарги озвучила у своєму Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%. За словами місцевих жителів, прорватися до залізничних шляхів досить проблематично.

"Там військових РФ маса, пости ставлять. Військова логістика – єдина реальна мета мосту", – зазначає блогерка.

Поїзд через Кримський міст "24"

Водночас у коментарях уточнюється, що поїзд прибуває під Керч на недобудований вокзал, що ще більше посилює картину.

Користувачі вельми невтішно відгукуються про запущений потяг. "Довге і смердить", – пишуть вони.

Поездатая моста

з коментів

"А що ви хотіли, дістатися до військової бази буде не легко ... нічого побухати 2 дня в поїзді і час швидко мине ..." pic.twitter.com/ohvoQ8ABjf - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 17, 2019

"При зйомках КЮ

Мене прийняли-передали-обкаталі.Так що всем.Кто хотів зняти нічний поезд.Снімайте на станціях.К ж-д підходам і КЮ краще не підходити "місний блогер моста

КЮ-Керч Південна (Багерово)

Там військових РФ маса

пости ставлять

Військова логістика-ЄДИНА реальна мета моста pic.twitter.com/zzt2gQrgmu - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 17, 2019

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