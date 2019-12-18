Запущений потяг через побудований окупантами Кримський міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.
Такі скарги озвучила у своєму Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%. За словами місцевих жителів, прорватися до залізничних шляхів досить проблематично.
"Там військових РФ маса, пости ставлять. Військова логістика – єдина реальна мета мосту", – зазначає блогерка.
Поїзд через Кримський міст
"24"
Водночас у коментарях уточнюється, що поїзд прибуває під Керч на недобудований вокзал, що ще більше посилює картину.
Користувачі вельми невтішно відгукуються про запущений потяг. "Довге і смердить", – пишуть вони.
Поездатая моста- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 17, 2019
з коментів
"А що ви хотіли, дістатися до військової бази буде не легко ... нічого побухати 2 дня в поїзді і час швидко мине ..." pic.twitter.com/ohvoQ8ABjf
"При зйомках КЮ- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 17, 2019
Мене прийняли-передали-обкаталі.Так що всем.Кто хотів зняти нічний поезд.Снімайте на станціях.К ж-д підходам і КЮ краще не підходити "місний блогер моста
КЮ-Керч Південна (Багерово)
Там військових РФ маса
пости ставлять
Військова логістика-ЄДИНА реальна мета моста pic.twitter.com/zzt2gQrgmu
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту.
16 травня на ній запустили рух.
У "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде на Кримському мосту в грудні 2019 року.
Окупанти продали понад 80% квитків на перші поїзди, які курсували з Москви до Сімферополя і назад.
Пізніше мережа висміяла запуск порожніх потягів на Кримському мосту.
Кримчани розповідають, що на мосту через Керченську протоку в Криму вже з'явилися "залатані" ділянки дороги. Вони опублікували в соцмережах фотодокази.
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