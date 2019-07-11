"Довести не можемо": в Нацраді розписалися в безсиллі перед Медведчуком

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення не має доказів зв'язку телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK із лідером "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком.

Про це на вечірньому засіданні Верховної Ради заявила заступник голови Нацради Уляна Фещук, передає "РБК-Україна". За її словами, ці канали були куплені підставною особою.

"Ми живемо в правовій державі, тому керуємося виключно нормами закону... насправді ці канали куплені підставною особою, тобто зв'язку з Медведчуком ми довести не можемо", – сказала Фещун.

Вона додала, що Нацрада співпрацює з Антимонопольним комітетом України для встановлення зв'язку між кінцевими бенефіціарними власниками зазначених телеканалів.

Однак, наголосила Фещун, їхнє розслідування щодо 112, NewsOne і ZIK почалося після після купівлі останнього телеканалу Тарасом Козаком.

Віктор Медведчук Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Надо поговорить" з пропагандистським каналом "Россия 1".

Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення прийнято "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів і їх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій та не піддаватися на провокації.

Також у Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

Нацрада на позачерговому засіданні ухвалила почати перевірку дій співробітників NewsOne на предмет державної зради.

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