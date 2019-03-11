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"Доведеться завоювати "в Україні": Цимбалюк розсекретив мовну "зброю" Росії

1.7тЧитати матеріал російською

Офіційні особи Російської Федерації навмисне використовують формулювання "в Донбасі" і "на Україні", щоб підкреслити своє зневажливе ставлення до нашої країни і дати зрозуміти, що не мають наміру миритися з її незалежністю.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк, аналізуючи брифінг речника МЗС РФ Марії Захарової в своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Він зазначив, що сперечатися з представниками країни-агресора з приводу правильності вживання прийменників не має сенсу, як і мстити їм формулюванням "на Росії". Однак вловлювати приховану настанову в їхніх помилкових словосполученнях необхідно, щоб не забувати про те, що Росія розглядає Україну винятково як об'єкт для своєї окупації.

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"Ці прийменники мають магічне значення. Завжди слухайте, які прийменники використовують російські державні службовці. Адже в залежності від рівня агресії, особливо стосовно України, вони використовують або "на", або "в". І останніми роками якраз робиться акцент на "на". І каже це тільки про одне: що нас залишати в спокої не збираються, і нам ще доведеться завоювати наш прийменник "в", "в Україні", — попередив Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст нагадав окупантам про те, як відроджені після 2014 року ЗСУ змусили їх забути про ідею "Новоросії". За його словами, армія, яка дала гідну відсіч агресору, одночасно зруйнувала його міф про перетворення нашої країни на цей вигаданий пропагандистський суб'єкт.

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Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Роман ЦимбалюкМарія Захарова
Місце
Україна
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Файбер Моня
Файбер Моня
У симбалюки началось весеннее обострение, теперь он знает, что самое главное сейчас, это борьба за правильное использование предлогов. ))
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Satin Rik
Satin Rik
Файбер Моня, в "стойло", тварина козломорда
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