Доведена небезпека безсимптомних носіїв коронавірусу

Карина Бондаренко Суспільство 05:52, 30.07.2020

Американські вчені довели небезпеку безсимптомних носіїв коронавірусу, проаналізувавши аналізи понад 30 тис. осіб.

Вони порівняли вірусне навантаження у пацієнтів з симптомами і у безсимптомних носіїв. Дослідження опублікували на порталі medRxiv, передає "Рамблер".

Виявилося, що вірусне навантаження у них розподіляється приблизно однаково. В організмах пацієнтів міститься майже однакова кількість частинок вірусу.

Таким чином вчені переконалися, що обидва типи носіїв коронавірусу несуть небезпеку для оточуючих.

Як писав OBOZREVATEL раніше, дані, отримані від двох тисяч чоловік у Великобританії, показали, що чоловіки вище 180 сантиметрів хворіють коронавірусом в два рази частіше.

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