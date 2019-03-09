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"Довбо**би, бл**ь!" Український комбат влаштував жорсткий розгром бійцям в казармі

17.6тЧитати матеріал російською

У навчальному центрі "Десна" командир батальйону влаштував погром в казармі, в якій розташовувалися резервісти.

Відео потрапило в мережу 5 березня, в назві стверджується, що комбата звуть Зеленін В. На кадрах видно розкидані речі, стверджується, що військовий також нібито кидався автоматом.

"Що не зрозуміло бл*ть. Я сказав проходьте, покладіть нах*й ті чашки! Я с*ка для кого їх викидаю нах*й? Сука довбо**би, бл*дь! Я с*ка таких довбо**бів ще не бачив нах*й. В*бали всі на цю сторону нах*й. С*ка бити вас не можна нах*й, у*обіще. Мене с*ка з г*вном змішують через вас. Я с*ка сказав стояти нах*й, отже стояти", - кричав комбат.

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Як передає "Інфорезіст", чоловіком на відео може бути комбат Віктор Зеленін, чиє фото вдалося знайти в соцмережі.

"Довбо**би, бл**ь!" Український комбат влаштував жорсткий розгром бійцям в казармі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Волині ветеран АТО помер після бійки з підлітком, який завдав лише один удар в голову.

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Місце
Україна
Тег
ЗСУ
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Сука долб**бы, бл*дь!
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1
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Пигин Макс
Пигин Макс
Самая боеспособная... Гыгыгы!!! Это вот эти простейшие должны "освободить Крым"? Гыгыгы!!!
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3
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Как могли потомки непобедимых древних укров превратиться в такое ничтожество?
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4
3
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Миценко Андрей, Зеленин - фамилия по происхождению чисто кацапская, вот и сыграли пидарашенские гены.
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3
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