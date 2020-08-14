Доступний фітнес для всієї родини: в Sport Life нові акції

Марія Шевчук Суспільство 09:00, 14.08.2020 Оновлено: 09:28, 14.08.2020

Мережа фітнес-клубів не перестає дивувати всіх любителів активного способу життя.

Тому саме зараз одна з найбільших фітнес-мереж пропонує вигідні умови і ціни для тих, хто ще не приєднався до сім'ї Sport Life.

Поспішайте, адже тільки в Sport Life безліч сучасних басейнів різних форматів, зокрема для дітей і немовлят, а тренування проходять у сучасних тренажерних залах із новітнім американським устаткуванням.

Заняття в різних студіях за авторськими унікальними програмами.

Sport Life забезпечує доступний і зручний фітнес для всієї родини.

Подробиці на сайті і по телефону 044 222 4222.

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