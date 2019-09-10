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10 вересня • оновлено в 22:19
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Дослідження показало, скільки українців не доживає до 65 років: названі цифри

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38,771% чоловіків і 15,908% жінок в Україні не доживають до 65 років.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, посилаючись на дані ООН.

Він уточнив, що в Польщі ці показники становлять 24,233% та 10,506% відповідно.

Названо скільки українців не доживають до 65 років

Названо скільки українців не доживають до 65 років

thinktanks.by

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а пенсионный фонд в минусах,парадокс аднака.
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