Дослідження показало, скільки українців не доживає до 65 років: названі цифри

38,771% чоловіків і 15,908% жінок в Україні не доживають до 65 років.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, посилаючись на дані ООН.
Він уточнив, що в Польщі ці показники становлять 24,233% та 10,506% відповідно.
Названо скільки українців не доживають до 65 років
thinktanks.by
Як писав OBOZREVATEL, в Україні найпоширенішою причиною смертності серед населення є серцево-судинні захворювання. Їх можна уникнути, дотримуючись здорового способу життя.
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