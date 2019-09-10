Дослідження показало, скільки українців не доживає до 65 років: названі цифри

38,771% чоловіків і 15,908% жінок в Україні не доживають до 65 років.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць, посилаючись на дані ООН.

Він уточнив, що в Польщі ці показники становлять 24,233% та 10,506% відповідно.

Названо скільки українців не доживають до 65 років thinktanks.by

Як писав OBOZREVATEL, в Україні найпоширенішою причиною смертності серед населення є серцево-судинні захворювання. Їх можна уникнути, дотримуючись здорового способу життя.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал