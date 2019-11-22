"Досить ср*ти в голови!" Соколова рознесла Скабєєву за фейк про депортацію Донбасу

Українська журналістка Яніна Соколова яскраво вгамувала пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву через фейк про примусову депортацію жителів Донбасу на Львівщину.

Кумедний тролінг скандальній росіянці вона влаштувала у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Звичайно, все чиста правда! Ось одна проблема – вагонів не вистачає. Тому поліція вже зараз реквізує з усіх атракціонів країни абсолютно всі паротяги. Вони так і називаються – сепаровозикі. Але все одно багатьом доведеться скакати на західну на цих верблюдах, конях і бегемотиках. Як-то кажуть, хто не скаче, той щі х*ячить. Ну, а той, хто не захоче депортуватися в Галичину, вирушить або в кімнату сміху, або в кімнату страху. Обирайте самі – Оренбург або Ставрополь", – влаштувала жорсткий стьоб Скабєєвій Соколова.

Крім того, у неї викликало подив, чому озвучений росіянкою фейк так швидко розійшовся в інформаційному просторі. Адже навіть його автори, пропагандисти "ДНР", визнали, що знайшли цю вигадку на просторах інтернету. Жартуючи, Соколова запропонувала їм подумати про нові "інфоприводи".

Скабєєва і Соколова

"Влада "ДНР" видала указ: якщо громадянка хоч раз займалася сексом лежачи не на іконі, а поруч не стояв духівник зі свічкою – забивають блудницю вугіллям. Володимир Путін видав указ про примусову кастрацію всіх росіян, хто хоча б раз не був на концерті "Любе". Якщо жінка – пришивати яйця і відрізати. Вийшла секретна директива – в усе дитяче харчування в Росії додавати шмарклю Медведєва. Медведєв не хоче, щоб діти голодували, і постійно сидить з мокрою головою біля вентилятора. Указ "МОЗ ЛНР": хто п'є глід і мізинчик не відставляє – у того мамка помре", – поділилася телеведуча ідеями для нових фейків кремлівських пропагандистів.

Соколова завершила свою замальовку жорстким зверненням до рупорів путінського режиму, закликавши їх не зомбувати жителів тимчасово окупованої території України.

"Шановні пропагандисти, може, пора перестати людям ср*ти в голови? Там майже вже по обідок і хлюпає. Нам потім знову кредит у МВФ брати на "Каченя" і "Доместос". А ви це засуджуєте", – підколола вона інформаційних посіпак окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандисти терористів "ДНР" запустили неадекватний фейк про "чарівний" колодязь. Він нібито пересох після початку війни на Донбасі й знову забив джерелом після дотику терориста Арсена Павлова (Мотороли). Соколова висміяла бурхливу фантазію окупантів.

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