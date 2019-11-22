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22 листопада • оновлено в 18:29
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"Досить ср*ти в голови!" Соколова рознесла Скабєєву за фейк про депортацію Донбасу

2.2т
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Українська журналістка Яніна Соколова яскраво вгамувала пропагандистку Кремля Ольгу Скабєєву через фейк про примусову депортацію жителів Донбасу на Львівщину.

Кумедний тролінг скандальній росіянці вона влаштувала у своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Звичайно, все чиста правда! Ось одна проблема – вагонів не вистачає. Тому поліція вже зараз реквізує з усіх атракціонів країни абсолютно всі паротяги. Вони так і називаються – сепаровозикі. Але все одно багатьом доведеться скакати на західну на цих верблюдах, конях і бегемотиках. Як-то кажуть, хто не скаче, той щі х*ячить. Ну, а той, хто не захоче депортуватися в Галичину, вирушить або в кімнату сміху, або в кімнату страху. Обирайте самі – Оренбург або Ставрополь", – влаштувала жорсткий стьоб Скабєєвій Соколова.

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Крім того, у неї викликало подив, чому озвучений росіянкою фейк так швидко розійшовся в інформаційному просторі. Адже навіть його автори, пропагандисти "ДНР", визнали, що знайшли цю вигадку на просторах інтернету. Жартуючи, Соколова запропонувала їм подумати про нові "інфоприводи".

Скабєєва і Соколова

Скабєєва і Соколова

"Влада "ДНР" видала указ: якщо громадянка хоч раз займалася сексом лежачи не на іконі, а поруч не стояв духівник зі свічкою – забивають блудницю вугіллям. Володимир Путін видав указ про примусову кастрацію всіх росіян, хто хоча б раз не був на концерті "Любе". Якщо жінка – пришивати яйця і відрізати. Вийшла секретна директива – в усе дитяче харчування в Росії додавати шмарклю Медведєва. Медведєв не хоче, щоб діти голодували, і постійно сидить з мокрою головою біля вентилятора. Указ "МОЗ ЛНР": хто п'є глід і мізинчик не відставляє – у того мамка помре", – поділилася телеведуча ідеями для нових фейків кремлівських пропагандистів.

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Соколова завершила свою замальовку жорстким зверненням до рупорів путінського режиму, закликавши їх не зомбувати жителів тимчасово окупованої території України.

"Шановні пропагандисти, може, пора перестати людям ср*ти в голови? Там майже вже по обідок і хлюпає. Нам потім знову кредит у МВФ брати на "Каченя" і "Доместос". А ви це засуджуєте", – підколола вона інформаційних посіпак окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандисти терористів "ДНР" запустили неадекватний фейк про "чарівний" колодязь. Він нібито пересох після початку війни на Донбасі й знову забив джерелом після дотику терориста Арсена Павлова (Мотороли). Соколова висміяла бурхливу фантазію окупантів.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Ольга Скабєєва
Місце
Україна
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Uxmal Leo
Uxmal Leo
Хм. Но на порошенковских каналах 5-м, Кривом и теперь Эспресо такая же технология, как у русских пропагандонов, только против Зеленского
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Dell Alex
Dell Alex
Какая депортация во Львов? У нас рабы заканчиваются - уж больно дохлые! И так постоянно в очередях стоим за новыми! Да и по две штуки - маловато, будем добиваться по пять на пана ))))
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Где десант скаленвставательных слапатоедов? 0о
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