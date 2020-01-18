Головна Новини
18 січня • оновлено в 18:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Дощове й холодне: синоптик засмутив прогнозом на літо-2020 в Україні

2.4т
Читати матеріал російською

У 2020 році українців чекає люта зима, прохолодне літо й осінь із морозами.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, весна прийде в Україну пізніше ніж зазвичай, а травень буде по-справжньому літнім, передає "РБК-Україна".

Новини
Вдарять сильні морози: синоптик дав страхітливий прогноз на весну-2020 в Україні

Літо настане не за календарем, а в серпні. Осінь буде ранньою, а бабине літо завітає в жовтні. Щоправда, заспокоїв синоптик, червень і липень компенсують дефіцит опадів. У перші місяці літа Україну очікують часті дощі, які також принесуть нам легку прохолоду.

Прогноз погоди

Прогноз погоди

РІА Новини

"Осінь буде холодна й вогка: вже вересень, на відміну від попередніх років, виявиться по-справжньому осіннім, дощовим. Наприкінці жовтня можливі заморозки, а в другій половині листопада – морози. Але на початку жовтня після невеликих дощів чекаємо 10 днів не спекотної, але сухої та приємної погоди. Грудень – холодний, з дощами і снігом, але морози невеликі", – розповів Леонід Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні січень і лютий 2020 будуть не дуже холодними. Водночас людей чекають температурні гойдалки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
24
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это все вилами по воде писано))))))они и на три дня не угадывают частота тут на лето они нацелились))))))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги