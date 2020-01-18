Дощове й холодне: синоптик засмутив прогнозом на літо-2020 в Україні

У 2020 році українців чекає люта зима, прохолодне літо й осінь із морозами.

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, весна прийде в Україну пізніше ніж зазвичай, а травень буде по-справжньому літнім, передає "РБК-Україна".

Літо настане не за календарем, а в серпні. Осінь буде ранньою, а бабине літо завітає в жовтні. Щоправда, заспокоїв синоптик, червень і липень компенсують дефіцит опадів. У перші місяці літа Україну очікують часті дощі, які також принесуть нам легку прохолоду.

Прогноз погоди РІА Новини

"Осінь буде холодна й вогка: вже вересень, на відміну від попередніх років, виявиться по-справжньому осіннім, дощовим. Наприкінці жовтня можливі заморозки, а в другій половині листопада – морози. Але на початку жовтня після невеликих дощів чекаємо 10 днів не спекотної, але сухої та приємної погоди. Грудень – холодний, з дощами і снігом, але морози невеликі", – розповів Леонід Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні січень і лютий 2020 будуть не дуже холодними. Водночас людей чекають температурні гойдалки.

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