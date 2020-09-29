Україну накриють дощі: синоптикиня розповіла, де буде найхолодніше

У середу, 30 вересня в Україні буде багато дощів, температура повітря знизиться.

Як повідомила у своєму Telegram-каналі синоптикиня Наталка Діденко, 30-го вересня циклон зумовить вологу погоду в більшості областей, лише північний схід – Сумщина, Харківщина, Луганщина – побуде у переважно сухій повітряній масі.

Однак на Сході та Північному сході очікується сильний вітер, до штормових поривів. Загалом в Україні вітер буде південно-східний, на Заході – північно-західний, 5-12 м/с, тобто, помірний, проте "колючий".

"Найхолоднішою передбачається погода в західних областях, максимально лише +12+16 градусів. У більшості областей України в середу +14+18 градусів, на Півдні та Сході +15+20 градусів. У Києві 30-го вересня очікується волога хмарна погода з низькою температурою повітря, протягом дня близько +15 градусів. У столиці очікується поривчастий вітер", – повідомила синоптик.

Вона зазначила, що в більшості областей України до проблем з осінніми дорожніми заторами додадуться й магнітні бурі, які завтра "ще турбуватимуть мешканців Землі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Укргідрометеоцентру Микола Кульбіда прогнозував, що через циклон із Балкан у західних, центральних і південних регіонах країни наприкінці вересня очікуються сильні опади. Утім, холодний фронт затримається тільки до 2 жовтня.