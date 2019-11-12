Дощів більше, ніж снігу: синоптики здивували зимовим прогнозом по Україні

На території України в перший місяць зими прогнозується мінлива погода з дощем і мокрим снігом, більше схожа на осінню.

Як повідомляють синоптики, в грудні високі температури повітря збережуться, передає meteoprog.

При цьому на початку січня очікується похолодання. За попередніми прогнозами, прогнозуються міцні морози в деяких областях країни.

Дощова погода 24 канал

Східну частину України може атакувати морозне повітря з Сибіру. Перший місяць 2020 року буде досить вологим.

Майбутня зима в Європі буде дуже різноманітною в залежності від регіону. Сибірські повітряні маси принесуть в східну Європу, від Польщі до України, холода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко спрогнозувала, що істотне похолодання прийде в Україну лише 20 листопада. До цього погода буде відносно теплою, але дощовою.

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