"Дощі змиють житло": українка, яка не встигла евакуюватися, розповіла про критичну ситуацію на Гоа

Дизайнерка зі Львова Юлія Кобзар полетіла в Індію на початку березня і досі не може повернутися додому до дитини через карантин.

Останньою точкою подорожі дівчини був пляж Палолем у штаті Гоа, розповіла вона виданню ZAXID.NET.

"Тут два дні все було добре, а потім ввели карантин. Коли нас попередили про закриття кордону, ми фізично не змогли встигнути дістатися до Делі, щоб купити квиток і сісти на літак. Коли 26 березня була можливість вилетіти евакуаційним рейсом із Делі, то знову ж дістатися туди було неможливо", – розповіла львів’янка.

Зараз карантин у південній частині штату, де перебуває Юлія, послаблюють, однак вони все одно не можуть пересуватися на далекі відстані. Як розповідає українка у невеликому селі, до цивілізації з аптеками і магазинами треба їхати, але за пересування штрафують.

"В принципі, у цьому штаті комфортно і ми живемо у більш-менш нормальних умовах, щоправда ведемо дещо дикий спосіб життя. Але ми вже тут другий місяць і гроші закінчуються. Невідомо, коли ми повернемося додому, бо кордони закриті. В мене маленька дитина вдома і я не планувала так надовго відлучатись", – каже вона.

Юлія Кобзар ZAXID.NET

Зокрема, українці хвилюються через сезон дощів, який почнеться в Індії у червні. Жити у будиночках на набережній, де переважно мешкають туристи, стане неможливо.

"Є люди, в яких уже зовсім немає грошей на евакуацію. Але є ті, хто згодні оплатити виліт додому, бо тут уже в червні почнуться мусони і наші будиночки просто змиє. Нам Україна жодної допомоги не дає. Про якийсь евакуаційний рейс теж нічого не кажуть", – каже Юлія Кобзар.

Наразі у штаті Гоа перебувають близько 200 громадян України, які не встигли повернутися додому.

"Тут є аеропорт, і можна відправити сюди літак для евакуації. Ми готові бути на самоізоляції, нікуди не виходити, але хочемо бути вдома", – наголосила Кобзар.

Чоловік Юлії Сергій Кашеваров, який залишився в Україні, зараз займається тим, щоб допомогти дружині та іншим українцям повернутися додому.

"Просили кілька сімей допомоги, то я кошти їм закидав на картки. Знайомлю одних з другими, щоб вони мали змогу заповнити анкети посольства, іноді доводиться допомагати і замість них це робити. Не всі мають нормальний доступ до інтернету, а МЗС просить заповнювати певні бланки. До речі, маємо таку інформацію, що наш посол (Ігор Поліха, – Ред.) повернувся з Індії в Україну одним з літаків, який доставляв гуманітарну допомогу. В Індії його зараз немає", – розповів він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, українці, які 10 квітня прилетіли з ОАЕ й були розміщені на обов'язкову обсервацію в санаторії "Україна" у Ворзелі Київської області, поскаржилися на погані умови проживання.

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