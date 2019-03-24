Дощі зі снігом: синоптики заявили про різке погіршення погоди в Україні

В Україні в найближчі дні очікується погіршення погодних умов. Крім похолодання країну накриють дощі.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, в неділю, 24 березня, опади можливі лише в трьох областях: Закарпатській, Житомирській та Чернігівській.

У західних областях і на півдні очікується від +8 до +13 градусів, а в центрі, півночі і на сході від +6 до +10.

У понеділок, 25 березня, дощі накриють західні і центральні області, а також Одеську і Миколаївську.

Однак вже у вівторок, 26 березня, дощі очікуються у всіх регіонах, а на заході і півночі можливий сніг. Температура опуститься до +4 +8 градусів, трохи тепліше буде лише на півдні, до +10.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що справжня весняна, тепла і сонячна погода в Україні очікується лише ближче до середині квітня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!