Головна Новини
1 грудня • оновлено в 06:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Дощі зі снігом: синоптики повідомили про погіршення погоди в Україні

654
Читати матеріал російською

У неділю, 1 грудня, в Україні збережеться сонячна, але холодна погода.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, дощі з мокрим снігом очікуються тільки в західних і північних областях країни.

Короткочасні опади також прогнозуються в південних регіонах країни. На решті частині країни дощів не передбачається.

Новини
Справжня зима: народний синоптик дав прогноз погоди на Новий рік

Синоптики відзначають, що вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с. Середня температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень від -2 морозу до +3 тепла.

Найтепліше буде на півдні країни. Тут стовпчики градусника днем піднімуться до +4+6.

У Києві сьогодні буде холодно: вдень -1+1, вночі похолодає до -3 градусів. Вночі можливе випадання мокрого снігу.

Погода в Україні

Погода в Україні

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, що погода в перший тиждень грудня на всій території України буде нестійкою.

Також метеорологи попередили про погіршення погоди в декількох регіонах України.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Теги
погода Укргідрометцентр снігопад синоптик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги