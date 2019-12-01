Дощі зі снігом: синоптики повідомили про погіршення погоди в Україні

У неділю, 1 грудня, в Україні збережеться сонячна, але холодна погода.

Як повідомляє пресслужба Укргідрометцентру, дощі з мокрим снігом очікуються тільки в західних і північних областях країни.

Короткочасні опади також прогнозуються в південних регіонах країни. На решті частині країни дощів не передбачається.

Синоптики відзначають, що вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с. Середня температура вночі 0-5 градусів морозу, вдень від -2 морозу до +3 тепла.

Найтепліше буде на півдні країни. Тут стовпчики градусника днем піднімуться до +4+6.

У Києві сьогодні буде холодно: вдень -1+1, вночі похолодає до -3 градусів. Вночі можливе випадання мокрого снігу.

Погода в Україні Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Роман Мурмило розповів, що погода в перший тиждень грудня на всій території України буде нестійкою.

Також метеорологи попередили про погіршення погоди в декількох регіонах України.

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