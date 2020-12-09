Дощі з мокрим снігом і ожеледиця: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на четвер

У більшості регіонів України 10 грудня очікується дощова погода і мокрий сніг.

Про це сказано в прогнозі Українського гідрометцентру. Через опади на тлі низької температури на дорогах можлива ожеледиця.

У західних областях країни вдень очікується дощ, а в нічний час мокрий сніг. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вдень від +1 до +4 градусів, вночі – від -1 до -5 градусів.

На півдні України також можливі опади. Денна температура коливатиметься в межах +3...+7 градусів, нічна від -1 до +3 градусів. Вітер східний, 7-12 м/с.

У східних регіонах опадів не буде, хмарність змінна. Вдень повітря прогріється від 0 до 6 градусів, нічна температура складе -3...-9 градусів.

На півночі країни буде хмарно, але без опадів. Термометри вдень покажуть -1... +1 градус, вночі істотно похолодає до -7...-9 градусів.

У центрі України і в Києві вночі опадів не очікується, втім вдень можливий мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень з поривами до 15-18 м/с. Температура вдень близько -1...+1 градус, вночі -4...-6 градусів.

Найтепліше буде в Криму. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9...+12 градусів, вночі не опустяться нижче 0 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну з четверга, 10 грудня, прийде потепління. Температура повітря протягом дня коливатиметься близько нуля, на заході очікується +2...+6 градусів, на півдні +4...+8, в Криму – до +12 градусів.