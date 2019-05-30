Дощі з грозами: з'явився прогноз по Україні на останній день весни

У п'ятницю, 31 травня, на території України очікується спекотна, але дощова погода.
Як повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook, дощі з грозами пройдуть у західних областях, північній частині та Вінницькій області.
"Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня — Волинь і Рівненщина", — уточнила вона.
Вітер буде переважно з північного заходу, на сході — південно-східний, невеликий, максимум помірний.
Температура повітря очікується найвища на півдні й сході України, а також у Дніпрі та районах області: +26... +32 градуси.
Загалом передбачається +25... +30 градусів, на заході +18... +23 градуси.
У Києві 31 травня очікується дощ і гроза. Температура повітря буде комфортною +24... +25 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 1 червня очікуються дощі та грози. У західних областях — невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі +8... +14, удень +16... 22 градуси. На решті території короткочасні грозові дощі.
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