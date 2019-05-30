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Дощі з грозами: з'явився прогноз по Україні на останній день весни

1.6тЧитати матеріал російською

У п'ятницю, 31 травня, на території України очікується спекотна, але дощова погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook, дощі з грозами пройдуть у західних областях, північній частині та Вінницькій області.

"Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня — Волинь і Рівненщина", — уточнила вона.

Дощі з грозами: з'явився прогноз по Україні на останній день весни

Вітер буде переважно з північного заходу, на сході — південно-східний, невеликий, максимум помірний.

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Температура повітря очікується найвища на півдні й сході України, а також у Дніпрі та районах області: +26... +32 градуси.

Загалом передбачається +25... +30 градусів, на заході +18... +23 градуси.

У Києві 31 травня очікується дощ і гроза. Температура повітря буде комфортною +24... +25 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні 1 червня очікуються дощі та грози. У західних областях — невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі +8... +14, удень +16... 22 градуси. На решті території короткочасні грозові дощі.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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