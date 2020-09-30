Дощі з грозами "вдарять" по Україні з новою силою. Прогноз на четвер

У четвер, 1 жовтня, всю Україну накриють дощі, а в західних, центральних і південних областях – з грозами.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. В країні також продовжить знижуватися температура, прохолодніше буде на заході, від +14 до +17 градусів.

У центральних і північних областях стовпчик термометра підніметься трохи вище, а на сході і півдні очікується до 21 градуса тепла.

Прогноз погоди в Україні на четвер, 1 жовтня. Укргідрометцентр

При цьому синоптик Наталія Діденко в Facebook запевнила, що "східна частина і Дніпро з районами побудуть без опадів, але з сильним вітром".

Однак, за її словами, протягом тижня волога температура в Україні буде переважати.

Діденко озвучила прогноз погоди на четвер, 1 жовтня.

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.