Дощі з грозами та шквали: синоптики попередили про негоду в Україні

У вівторок, 30 липня, на території України очікується дощова погода і невелике похолодання.

За даними Укргідрометцентру, в західних, місцями в північних та центральних областях прогнозуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20° тепла, на узбережжі морів до + 23°; удень +24 + 29°, в південній частині і на Закарпатті +28.

Гроза 24 канал

У Києві вночі місцями, вдень скрізь пройде короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +18 + 20°, вдень +25 + 27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами народного синоптика Леоніда Горбаня, нетипова спека протримається в Україні до 10 серпня в північних регіонах країни, а на півдні – до 15 серпня.

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