Дощі з грозами: синоптики розповіли, кому в Україні не пощастить з погодою

У п'ятницю, 8 травня, в Україні очікується сонячна погода, але місцями пройдуть дощі з грозами.

Середня температура по країні буде в межах +14+16 градусів, вночі +5+7. Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

Дощі очікуються в східних, центральних і частково південних областях України. За прогнозом синоптиків грози зі зливами пройдуть в Харківській та Дніпропетровській областях.

Прогноз погоди в Україні на 8 травня Укргідрометцентр

Максимальна температура сьогодні очікується в Одеській області, де стовпчик термометра покаже +17+19.

У Києві 8 травня буде сонячно і без опадів. Температура вдень +14+16, вночі похолодає до +4+6 градусів.

Прогноз погоди в Києві на 8 травня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Ігор Кибальчич сказав, що травень у 2020 року не прогнозується дуже жарким, навпаки середня температура може бути навіть трохи нижче норми.

При цьому синоптик Леонід Горбань повідомив, що погода в травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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