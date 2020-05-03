Дощі з грозами: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

У неділю, 3 травня, по всій території України очікуються грозові дощі. Швидкість вітру сягатиме 5-10 м/с.

При цьому середня температура по країні буде +19+21 градусів, повідомляє Укргідрометцетр.

У західних регіонах України днем буде +14+18, вночі +7+9 градусів. У центрі країни повітря прогріється до +21+24, вночі похолодає до +9+11 градусів.

Погода в Україні Ілюстрація

У східних областях також буде тепло: вдень +20+23, вночі +9+11 градусів. Аналогічна температура прогнозується і на півдні України. Дощі не передбачаються тільки в окупованому Росією Криму.

Північ країни накриють грозові дощі. Вдень стовпчики термометра покажуть +20+22, вночі +9+11 градусів.

Погода в Україні 3 травня Укргідрометцентр

У Києві 3 травня пройдуть дощі з грозами. Вдень потеплішає до +19+21, вночі +10+12 градусів.

Погода в Києві 3 травня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в травні на всій території України буде спекотною й сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

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