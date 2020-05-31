Дощі з грозами: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Погода в Україні в неділю, 31 травня, продовжить бути прохолодною та дощовою.

По всій території країни пройдуть дощі. При цьому у всіх регіонах, крім західних, зливи будуть супроводжуватися грозами, повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні

У західних областях температура вдень прогнозується в середньому +15+17 градусів, вночі +9+12. Дощі з грозами перемістяться в центральні регіони України. Вдень повітря прогріється до +16+18 градусів, вночі похолодає до +9+12.

Опади не припиняться і на сході країни. Однак температура в регіоні буде вище: вдень +21+23 градусів, вночі +10+12.

Погода в Україні на 31 травня Укргідрометцентр

У південних областях стовпчик термометра добереться до позначки +21+23 градусів, вночі +10+13. На півночі України буде прохолодніше: вдень +16+18 градусів, вночі +10+12.

У Києві та області 31 травня також пройдуть дощі. Температура вдень буде в районі +16+18 градусів, вночі +10+12.

Погода в Києві на 31 травня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптиків в Україні 31 травня – 1 червня очікується значне погіршення погоди.