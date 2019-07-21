Дощі з грозами: синоптик попередила про зміну погоди в Україні

В Україну 22 липня прийде атмосферний фронт, який принесе в західні і північні області короткочасні дощі, місцями з грозами.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, фронт поступово буде переміщатися на схід, південний схід, тому ввечері опади досягнутий Одеської області і центральних областей, крім Дніпропетровщини.

На сході і в більшості територій півдня в понеділок переважатиме суха сонячна погода.

Температура повітря 22 липня істотно не зміниться, вдень +25 +30, на заході +23 +28, на півдні та сході очікується +28 +33 градуси.

"На крайній півночі вже подує прийдешнє похолодання, в північних районах Чернігівщини та Київщини завтра +23 +25 градусів", - уточнила Діденко.

У Києві 22 липня очікуються періодичні короткочасні дощі, грози. Температура повітря найближчої ночі +15 +19 градусів, завтра вдень +25 +27 градусів.

У вівторок, 23 липня, в більшості областей України, включно з Києвом, температура повітря відчутно знизиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптиків, погода в Україні в останній тиждень липня порадує комфортним температурним режимом. Після палких вихідних очікується невелике похолодання.

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