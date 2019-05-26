Дощі відступлять: з'явився обнадійливий прогноз погоди по Україні

В Україні в неділю, 26 травня, прогнозується мінлива хмарність. Температура повітря підвищиться.

Так, короткочасні дощі, грози очікуються лише в Одеській, Миколаївській, вдень у західних і північних областях без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по всій Україні 10-15°, вдень 20-25°.

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У Києві в неділю без опадів; температура вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Відзначимо, що синоптики очікують, що на Лівобережжі, а вдень і місцями в західних областях країни пройдуть грози. У зв'язку з цим оголошено штормове попередження. Рівень небезпеки І ступеня –жовтий.

Нагадаємо, в Україні з понеділка, 27 травня, в Україну прийде тепла і суха погода. Незначні опади очікуються лише в окремих регіонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тисячі будинків і домогосподарств на території Івано-Франківської та Закарпатської області потрапили в зону підтоплення внаслідок інтенсивних опадів 20-23 травня. Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків НП.

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