Головна Новини
7 травня • оновлено в 18:46
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Дощі відступлять: синоптикиня уточнила прогноз погоди на 8 травня

1.8т
Читати матеріал російською

Погода в Україні завтра, 8 травня, істотно покращиться – дощі послабшають і навіть припиняться на заході та півночі України.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. За її словами, у центральних регіонах дощі припиняться вдень, але вночі може трохи дощити.

Водночас, основну порцію опадів отримає східна частина України, Сумщина, Дніпро з районами, дотягне до Полтавщини, Запоріжжя, Криму. Вітер буде переважно північно-західний, а в східних областях південно-західний, поривчастий.

Дощі відступлять: синоптикиня уточнила прогноз погоди на 8 травня

Дощі відступлять: синоптикиня уточнила прогноз погоди на 8 травня

Gismeteo

Температура повітря вдень почне прогріватися – очікується +13..+17 градусів, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині трохи свіжіше – +10..+14 градусів.

Разом із тим, у Києві 8 травня протягом дня потепліє до +14 градусів.

"Хоча окремі вологі хмарки подекуди поблукають, щось загубивши на столичному небі, і періодично дмухатиме рвучкий північно-західний вітер. Надалі тепло стане сміливішим і вже 10-11 травня у столиці вріже до +22..+25 градусів", – повідомила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради й різкі перепади температур.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Гліб Іванов
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Рада ухвалила два важливих законопроєкти:про страхування медиків із COVID-19 і безкоштовне тестування.

  • Пік захворюваності на коронавірус в Україні може зміститися на 10 днів – названо нову дату.

  • Росія увірвалася в топ-5 антирейтингу щодо коронавірусу: статистика стрімко зростає.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги