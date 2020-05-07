Погода в Україні завтра, 8 травня, істотно покращиться – дощі послабшають і навіть припиняться на заході та півночі України.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. За її словами, у центральних регіонах дощі припиняться вдень, але вночі може трохи дощити.

Водночас, основну порцію опадів отримає східна частина України, Сумщина, Дніпро з районами, дотягне до Полтавщини, Запоріжжя, Криму. Вітер буде переважно північно-західний, а в східних областях південно-західний, поривчастий.

Дощі відступлять: синоптикиня уточнила прогноз погоди на 8 травня Gismeteo

Температура повітря вдень почне прогріватися – очікується +13..+17 градусів, лише на Сумщині, Чернігівщині, Харківщині трохи свіжіше – +10..+14 градусів.

Разом із тим, у Києві 8 травня протягом дня потепліє до +14 градусів.

"Хоча окремі вологі хмарки подекуди поблукають, щось загубивши на столичному небі, і періодично дмухатиме рвучкий північно-західний вітер. Надалі тепло стане сміливішим і вже 10-11 травня у столиці вріже до +22..+25 градусів", – повідомила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, гради й різкі перепади температур.

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