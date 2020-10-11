Дощі відступлять: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на понеділок

Кирило Лютий Суспільство 21:26, 11.10.2020

У понеділок, 12 жовтня, майже в усій Україні очікується погода без опадів.

Про це сказано в прогнозі Укргідрометцентру. Невеликі дощі можливі лише на заході, а саме в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях.

Температура повітря на заході і півночі країни прогріється до 19 градусів. В інших регіонах показники будуть вищими, а найтепліше, традиційно, в південних областях, від +20 до +24 градусів.

У Києві в понеділок сухо, від 19 до 21 градуса тепла вдень і від 11 до 13 вище нуля вночі.

Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині наступного тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.

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