Дощі відступлять: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні на понеділок

У понеділок, 12 жовтня, майже в усій Україні очікується погода без опадів.

Про це сказано в прогнозі Укргідрометцентру. Невеликі дощі можливі лише на заході, а саме в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях.

Температура повітря на заході і півночі країни прогріється до 19 градусів. В інших регіонах показники будуть вищими, а найтепліше, традиційно, в південних областях, від +20 до +24 градусів.

У Києві в понеділок сухо, від 19 до 21 градуса тепла вдень і від 11 до 13 вище нуля вночі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині наступного тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.