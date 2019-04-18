Дощі відступлять: синоптики уточнили прогноз по потеплінню в Україні

В Україні в четвер, 18 квітня, очікується зростання атмосферного тиску і припинення опадів у більшості областей країни, крім Прикарпаття і півдня.

Вночі у північно-східній частині похолодає, а вдень злегка потеплішає і стане менш хмарно, повідомляє Укргідрометцентр.

У південних областях та на Прикарпатті прогнозується дощ, у Карпатах з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Погода в Україні "24"

Температура вночі 1-6° тепла, у більшості північних та центральних областей на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 11-16° тепла, на Закарпатті 18-20°; у східних, Чернігівській та Сумській областях вночі сильні заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 7-12° тепла.

У Києві 18 квітня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території України після Пасхи, 28 квітня, очікується три хвилі похолодання.

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