Дощі відступили: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У вівторок, 29 травня, в Україні очікується суха і сонячна погода.
Дощі поки відступили на всій території, повідомляє Укргідрометцентр.
Так, на заході, півночі, півдні та в центрі буде 25-28 градусів тепла, без опадів.
На сході очікується 22-24 градусів, буде сонячно і без опадів.
У Києві у вівторок стовпчики термометрів покажуть 26-28 градусів. Буде ясно і сонячно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця травня в Україні встановиться сонячна погода без опадів, лише в останній день весни у західних областях пройдуть дощі з грозами, при цьому поступово буде підвищуватися і температура повітря.
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