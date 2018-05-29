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Дощі відступили: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

13.6тЧитати новину російською

У вівторок, 29 травня, в Україні очікується суха і сонячна погода.

Дощі поки відступили на всій території, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, на заході, півночі, півдні та в центрі буде 25-28 градусів тепла, без опадів.

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На сході очікується 22-24 градусів, буде сонячно і без опадів.

У Києві у вівторок стовпчики термометрів покажуть 26-28 градусів. Буде ясно і сонячно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця травня в Україні встановиться сонячна погода без опадів, лише в останній день весни у західних областях пройдуть дощі з грозами, при цьому поступово буде підвищуватися і температура повітря.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "Обозреватель".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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