Дощі в Україні тільки посиляться: синоптикиня попередила про циклон, що насувається

У вівторок, 23 червня, над Західною Україною пройде циклон, тому дощі тільки посиляться.

Періодичні сильні зливи поширяться до Вінницької та Житомирської областей, попередила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

На Київщині також очікуються опади. Під час гроз можливі шквали, град і навіть локальні смерчі.

Fаcebook Наталії Діденко

"Більше сонця й сухої погоди передбачається на півдні України, в Кропивницькому з районами, на Черкащині, в Луганській і Донецькій областях. Температура повітря вночі +15...+22, вдень градуси розбіжаться: на заході +19...+24, на сході +28...+33, на півночі, в центрі й на півдні +24...+29", – зазначила Діденко.

У Києві вівторок буде з дощами та грозами. Увечері в окремих районах можливі сильні зливи, шквали, град. Температура повітря трохи знизиться до +26...+27 градусів. Ще відчутніше посвіжішає в середу – до +24.

Fаcebook Наталії Діденко

"У другій половині тижня спека повернеться, а з наступного тижня, з 29-30 червня, знову передбачається зниження температури повітря", – додала синоптикиня.

Раніше OBOZREVATEL писав, що директор Українського гідрометцентру розповів, що грози та смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.