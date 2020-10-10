Дощі в неділю накриють половину України. Карта

Юрій Сергієнко Суспільство 23:57, 10.10.2020 Оновлено: 00:00, 11.10.2020

Погода в Україні в неділю, 11 жовтня, буде частково дощовою. Невеликі опади накриють приблизно половину країну.

Вночі та вранці в західних областях місцями туман, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Невеликі дощі очікуються на півдні і сході. На решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 13 градусів, вдень +14+20. На півдні до 23 тепла.

У Києві в неділю без опадів, вночі 10-12 градусів, вдень від 17 до 19 тепла.

Також з 11 по 13 жовтня в східних областях і в більшості районів Сумщини та Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині наступного тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.

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