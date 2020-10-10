Дощі в неділю накриють половину України. Карта
Укргідрометцентр попередив про туман в деяких областях
Також збережеться висока ймовірність пожеж
Максимальна температура повітря сягне 23 градусів
Погода в Україні в неділю, 11 жовтня, буде частково дощовою. Невеликі опади накриють приблизно половину країну.
Вночі та вранці в західних областях місцями туман, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Невеликі дощі очікуються на півдні і сході. На решті території без опадів.
Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 13 градусів, вдень +14+20. На півдні до 23 тепла.
У Києві в неділю без опадів, вночі 10-12 градусів, вдень від 17 до 19 тепла.
Також з 11 по 13 жовтня в східних областях і в більшості районів Сумщини та Одещини утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у другій половині наступного тижня, 15-16 жовтня, температура повітря в Україні почне знижуватися.