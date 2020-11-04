Дощі в четвер частково перемістяться на північ України. Карта погоди
Погода в Україні у четвер, 5 листопада, буде загалом сухою і сонячною, проте в деяких областях підуть дощі.
Згідно з даними Українського гідрометцентру, вночі і вранці місцями очікуються тумани.
Дощі прогнозуються на заході і півночі країни, на решті території без істотних опадів.
Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 7 тепла; вдень +6+11, на півдні до +15.
У Києві в четвер очікуються доджі, вночі +4+6 градусів, вдень від 8 до 10 тепла.
Нагадаємо, що 4 листопада дощі прогнозували тільки на заході.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6, 7 і 8 листопада антициклон повністю витіснить опади з України.