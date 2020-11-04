Дощі в четвер частково перемістяться на північ України. Карта погоди

Юрій Сергієнко Суспільство 21:14, 4.11.2020 Оновлено: 21:16, 4.11.2020

Погода в Україні у четвер, 5 листопада, буде загалом сухою і сонячною, проте в деяких областях підуть дощі.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, вночі і вранці місцями очікуються тумани.

Дощі прогнозуються на заході і півночі країни, на решті території без істотних опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 7 тепла; вдень +6+11, на півдні до +15.

У Києві в четвер очікуються доджі, вночі +4+6 градусів, вдень від 8 до 10 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 5 листопада.
Укргідрометцентр

Нагадаємо, що 4 листопада дощі прогнозували тільки на заході.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6, 7 і 8 листопада антициклон повністю витіснить опади з України.

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