Дощі та заморозки: синоптики повідомили про зміну погоди в Україні

У вівторок, 21 квітня, в Україні буде сонячна погода, але місцями пройдуть дощі. При цьому вночі прогнозуються заморозки.

Також очікуються пориви північного вітру до 7-12 м/с, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

На Заході України прогнозується тепла і сонячна погода. Максимальна температура повітря буде +17 градусів на Закарпатті. Вночі похолодає до -1-3 градусів.

Погода в Україні 21 квітня Укргідрометцентр

У центральних і південних областях буде сонячна і тепла погода. Температура вдень +10+13, вночі стовпчик термометра опуститься +3+5 на півдні і до -2 градусів в центрі.

У східних регіонах днем прогнозуються дощі. Вдень стовпчики термометра покажуть +10+13, вночі +3+5 градусів.

На півночі України дощі пройдуть в лише Чернігівській та Сумській областях. Вдень потеплішає до +9+12, вночі -1-3 градусів.

У Києві 21 квітня температура вдень +9+11, вночі 0-2 градусів. Опадів в столиці не передбачається.

Погода в Києві 21 квітня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом, в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.

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