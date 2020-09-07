Дощі та похолодання змінить тепло: з'явився прогноз погоди в Україні на початок тижня
Упродовж 7 та 8 вересня в Україні буде дощова погода та незначне похолодання через зіткнення атмосферного фронту із Західної Європи та атлантичного антициклону Jurij.
Втім, решта тижня обіцяє бути сонячною та теплою, зазначила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталя Діденко.
"Атмосферний фронт пополиває дощами вже сьогодні західну частину України. Найближчої ночі фронт отримає копняка від антициклону й піде в східному напрямку, тому дощі ще побудуть у Тернопільській, Хмельницькій областях, але вже зачеплять Житомирщину, Вінниччину та Київщину. Це – вночі", – попередила вона.
А вже вранці 8 вересня, наголосила синоптикиня, дощі очікуються лише в Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Вдень антициклон дещо змістить фронт, тому опади стануть можливими лише на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.
"І тоді нарешті антициклон, як великий кіт, розляжеться на більшості нашої території й лежатиме тут практично весь тиждень. Тобто найближчим тижнем в Україні буде сухо, окрім завтрашнього дня, та переважно сонячно", – написала Діденко.
Водночас, наголосила вона, температура повітря на початку тижня в Україні трохи стрибатиме. Синоптикиня пояснила, що незначне похолодання 8 вересня буде пов'язане з рухом холодного атмосферного фронту. Відтак у західних, північних та більшості центральних областей у вівторок очікується +18...+23 градуси. На сході та в південній частині України буде тепла погода: +25...+29 градусів. Крім того, попередила Діденко, в Україні вже потроху з'являтимуться нічні та ранкові тумани.
Що стосується Києва, то тут вночі 7 вересня та вранці 8 вересня передбачається дощ. Але вдень антициклон Jurij виштовхне фронт, і в столицю знову повернеться суха погода. Температура повітря у вівторок у місті знизиться і становитиме +20...+22 градуси.
"Потім у Києві потеплішає, 11 вересня знову похолоднішає, а на вихідних буде комфортно, +23...+25 градусів. Тож нас чекає спочатку зниження атмосферного тиску й температури повітря, потім знову підвищення атмосферного тиску, далі градуси знову підуть вгору", – підсумувала Діденко.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, у вересні середня місячна температура в Україні буде коливатися від +14 до +19 градусів. Місячна кількість опадів у перший місяць осені очікується на рівні 35-72 мм, що в межах середніх багаторічних значень.