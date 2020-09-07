Дощі та похолодання змінить тепло: з'явився прогноз погоди в Україні на початок тижня

Упродовж 7 та 8 вересня в Україні буде дощова погода та незначне похолодання через зіткнення атмосферного фронту із Західної Європи та атлантичного антициклону Jurij.

Втім, решта тижня обіцяє бути сонячною та теплою, зазначила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталя Діденко.

"Атмосферний фронт пополиває дощами вже сьогодні західну частину України. Найближчої ночі фронт отримає копняка від антициклону й піде в східному напрямку, тому дощі ще побудуть у Тернопільській, Хмельницькій областях, але вже зачеплять Житомирщину, Вінниччину та Київщину. Це – вночі", – попередила вона.

А вже вранці 8 вересня, наголосила синоптикиня, дощі очікуються лише в Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. Вдень антициклон дещо змістить фронт, тому опади стануть можливими лише на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині.

Незначне похолодання в Україні спричинить зіткнення атмосферного фронту та антициклону. Facebook Наталі Діденко

"І тоді нарешті антициклон, як великий кіт, розляжеться на більшості нашої території й лежатиме тут практично весь тиждень. Тобто найближчим тижнем в Україні буде сухо, окрім завтрашнього дня, та переважно сонячно", – написала Діденко.

Водночас, наголосила вона, температура повітря на початку тижня в Україні трохи стрибатиме. Синоптикиня пояснила, що незначне похолодання 8 вересня буде пов'язане з рухом холодного атмосферного фронту. Відтак у західних, північних та більшості центральних областей у вівторок очікується +18...+23 градуси. На сході та в південній частині України буде тепла погода: +25...+29 градусів. Крім того, попередила Діденко, в Україні вже потроху з'являтимуться нічні та ранкові тумани.

Що стосується Києва, то тут вночі 7 вересня та вранці 8 вересня передбачається дощ. Але вдень антициклон Jurij виштовхне фронт, і в столицю знову повернеться суха погода. Температура повітря у вівторок у місті знизиться і становитиме +20...+22 градуси.

"Потім у Києві потеплішає, 11 вересня знову похолоднішає, а на вихідних буде комфортно, +23...+25 градусів. Тож нас чекає спочатку зниження атмосферного тиску й температури повітря, потім знову підвищення атмосферного тиску, далі градуси знову підуть вгору", – підсумувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, у вересні середня місячна температура в Україні буде коливатися від +14 до +19 градусів. Місячна кількість опадів у перший місяць осені очікується на рівні 35-72 мм, що в межах середніх багаторічних значень.