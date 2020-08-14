З'явився прогноз погоди на вихідні в Україні. ФотоКто

Погоду в Україні на вихідних, 15-16 серпня, визначатиме антициклон Emil, який принесе у країну прохолоду. У суботу на Прикарпатті, а в неділю на півночі можливі дощі.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. За її словами, температура повітря передбачається +24..+28 градусів. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині збільшиться хмарність і можливі локальні невеликі дощі.

Температура повітря на сході в суботу буде +19..+24 градуси. У неділю потепліє до +23..+27 градусів. Водночас на сході та півночі вночі температура опуститься до +9..+19 градусів.

Дощі та похолодання: синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні в Україні Наталка Діденко / Facebook

У Києві 15-16 серпня антициклон забезпечить сонячну погоду. Свіжіше буде в суботу – близько +23 градусів, а в неділю потепліє до +25..+27 градусів.

Дощі та похолодання: синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні в Україні Наталка Діденко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що погода в Україні буде по-літньому спекотною в серпні, температурний максимум становитиме +33 градуси.

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