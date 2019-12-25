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25 грудня • оновлено в 16:45
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Дощі та мокрий сніг: українців попередили про погодний "сюрприз"

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В Україну 26 грудня прийде різке погіршення погоди. Так, буде спостерігатися знижений атмосферний тиск, атмосферні фронти циклону, вологість, щільна хмарність, тумани, дощі та мокрий сніг.

Такий прогноз озвучила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталя Діденко. Вона підкреслила, що дощі в середу пройдуть в більшості областей. Однак на заході буде переважати вже мокрий сніг, а в південній частині істотні опади малоймовірні, однак тумани з мрякою – цілком.

"Вітер буде з північного заходу, в західних областях можливі сильні пориви. Температура повітря найближчої ночі та завтра практично однакова, 3-7 градусів, на заході подекуди 0-3 градуси, в Криму – до 9 градусів. У Києві 26 грудня пройде дощ, температура повітря буде коливатися в межах 5-6 градусів", – розповіла Діденко.

Мокрий сніг

Мокрий сніг

Укрінформ

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Замете снігом: з'явився несподіваний прогноз погоди в Україні

Вона додала, що до кінця тижня похолодає на 2-5 градусів, з'являться невеликі "мінуси" і стане більше мокрого снігу.

"Однак це лайтпохолодання не перейде в справжні морози, а, навпаки, зміниться на початку нового року черговим потеплінням. Так що тримайте голови і судини в тонусі будь-якими здоровими і розумними способами, тому що погода буде мінливою, хмарною, вологою і зі стрибками атмосферного тиску", – попередила синоптик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики кажуть, що на початку 2020 року українцям слід очікувати мінливу погоду – до 31 грудня в країні похолодає, а вже з 1 січня знову прийде потепління. Так, в перший тиждень січня 2020 року температура буде коливатися від -2 до 2 градусів. При цьому можливі невеликі снігопади.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Тег
погода
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