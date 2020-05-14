Дощі та літнє тепло: якою буде погода в Україні 14 травня

Погода в Україні у четвер, 14 травня, очікується дощова, але тепла в більшості регіонів країни. Сухо буде тільки в Миколаєві, Херсоні, на Донбасі та в тимчасово окупованому Криму.

Стовпчики термометрів на більшій частині території піднімуться до +19...+23 градусів, повідомляється в прогнозі Укргідрометцентру.

У частині західних областей України температура вдень сягне +19...+23.

У центральних регіонах буде хмарно і дощитиме, а повітря прогріється до +23 градусів. Аналогічна ситуація буде й на півдні.

У північних областях очікується дещо прохолодніша погода. Максимальна температура вдень там становитиме +13...+15 градусів, мінімальна +6...+9 (вночі).

У східних областях переважно очікується майже літня погода: +12...+14 і хмарність.

Погода в Україні Укргідрометцентр

У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Волинській та Рівненській областях очікується +12...+20 градусів вдень і +6...+7 вночі. А наЗакарпатті та в Чернівецькій області повітря взагалі прогріється до +21...+23 удень і +8...+10 вночі. Однак на всій західній частині України добу литиме дощ.

У Житомирській та Вінницькій областях також очікуються опади. Температура вдень становитиме там +13...+15 і +21...+23 градуси відповідно, а вночі +6...+8 і +7...+9 градусів. Що стосується сусідньої Хмельницької області, то там також прогнозують дощову, але теплу погоду.

У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях дощитиме вдень. Температура +20...+23, вночі +6...+8.

Погода "Твоє місто"

На півдні країни очікується суха і тепла, але місцями хмарна погода, +20...+23 градуси вдень. Дещо холодніше буде лише в Одесі – вдень там пройде дощ, а повітря прогріється до +18...+20 градусів вдень і +8...+10 вночі.

Що стосується сходу, то там найхолодніше буде на Сумщині: +13...+15 градусів удень. На Харківщині, Луганщині та Донеччині буде +19...+21. У всіх цих регіонах прогнозуються дощі.

У Києві 14 травня також випадуть опади й буде свіжо: +13...+15 градусів вдень і +7...+9 вночі.

Погода у Києві Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL: